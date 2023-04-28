محافظ شمال سيناء يشهد الحفل الفني الكبير بالعريش



شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل الفني الكبير الذي نظمه مجلس القبائل العائلات المصرية، تحت عنوان "وطن واحد" علي مسرح مكشوف في جامعه سيناء، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وعدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع ونحو 5000 مواطن سيناوي.

وأكد المحافظ على أن الحفل يأتي ضمن فعاليات احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء ال ٤١، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأسبوع المقبل، حيث أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء مستمر حتى الخامس من مايو المقبل والتي يتضمن افتتاح مسجد الجفجافة وتسليم عقود منازل التجمع التنموي في خشم القاد بمركز الحسنة بوسط سيناء .

وعبر هشام الجخ عن سعادته بزيارة محافظة شمال سيناء، مؤكدًا علي أنها لن تكون الأخيرة وستكون هناك زيارات اخري للمشاركة في الامسيات الشعرية، ناقلًا تحيات أبناء المحافظات المصرية ومحافظات الصعيد الي أبناء محافظة شمال سيناء.

وألقي الجخ علي المسرح قصيدته الشهيرة" طبعا ما صلتش العشا" والتي تتضمن عدد من المشاهد، المشهد الأول (السبت الأول من أكتوبر سنة 81)، المشهد الثاني (6 أكتوبر 85)، المشهد الثالث (1 أكتوبر 89)، المشهد الرابع (24 ديسمبر 2004)، المشهد الخامس (25 مارس 2009).

ووجه المنشد محمود ياسين التهامي التحية لأبناء سيناء والتحية لقواتنا الباسلة علي إعادة الاستقرار والأمن لربوع سيناء، مؤكدًا علي دعم وزير الشباب والرياضة للأنشاد الديني.

وتغني التهامي بعدد من القصائد وهي "أكاد من فرط الجمال"، "مولاي صلي وسلم دائما ابدا"، "لولا الهوي"، "يا رب المصطفي بلغ مقاصدنا"، "تولي المصطفى أمري"، "رقو لحالي"، "سلامي على طه"، "حكم القدر"، "صعايدة يا رسول الله"، "رسمتك يا حبيبي "يا هوه"، و"وطني افديك عمري".

وطن واحد:



وشارك الفنان هيثم نبيل في الحفل بأغنية "وطن واحد" ، وأغنية أخري، مؤكدًا علي أنه يشعر بالسعادة لعودة الأمن والأمان والاستقرار لشمال سيناء، وموجهًا التحية للقوات علي الجهود المبذولة في عودة الاستقرار.

وأكد محمد منير، علي أنها الزيارة الثانية لمحافظة شمال سيناء، فقد زارها في أوائل الثمانينات عندما كان مجندًا ، وكان يقوم بالغناء في عدد من المناطق بشمال سيناء، وموجهًا التحية لكل من ساهم في عودة الأمن لشمال سيناء.

وغني منير عدد من أغنياته الشهيرة والتي لاقت استحسان وتصفيق الجمهور منها "يا عروسة النيل"، "علي صوتك بالغني"، "علموني عنيك"، "بيدور"، "رزقنا"، "شمندوره"، "تعال نلضم أسامينا"،و" اشكي لمين".