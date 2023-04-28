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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات مليونية تجوب تل أبيب يقودها اليمين الإسرائيلي لدعم خطة نتنياهو

مظاهرات مليونيه تجوب
مظاهرات مليونيه تجوب تل ابيب يقودها اليمين الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عشرات الآلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي يشاركون في مظاهرة مليونية تأييد للحكومة الإسرائيلية.

وأعلنت القناة الـ12 العبرية، أن قرابة 150 ألف من أنصار اليمين الإسرائيلي يتظاهرون، في مدينة القدس ، تأييدا خطة "الإصلاح القضائي" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست عن الائتلاف.

وألقى وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خطابات على مسامع المتظاهرين، شددوا فيها على ضرورة المضي قدما في مخطط الحكومة لـ"إصلاح القضاء".


ونظمت المظاهرة قبالة الكنيست والمحكمة الإسرائيلية العليا، حيث داس متظاهرون صور رئيس المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة.

وطالب التظاهرون الحكومة، بتمرير تشريعات خطة "إصلاح القضاء" خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل، فيما أغلقت الشرطة عددًا من الشوارع الرئيسية في القدس، بسبب التظاهرة، مع تدفق الآلاف للمدينة.

وتفاوتت التقارير حول عدد المشاركين في المظاهرة، حيث ذهب المنظمون بعيدا بالإعلان عن مشاركة 500 ألف شخص، فيما نقلت القناة 12 عن مصادر في الشرطة أن عدد المشاركين تجاوز 200 ألف شخص، وسط إجماع على نجاح المظاهرة في إبراز قوة معسكر اليمين.

 

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