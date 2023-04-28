إسرائيل توطد علاقاتها مع أذربيجان علنا.. تفاصيل

زار وزير خارجية إسرائيل “إيلي كوهين” العاصمة الأذرية “باكو” في الأسبوع الماضي، بعد أن زار نظيره الأذري تل أبيب ورام الله في مارس وافتتح السفارة الأذربيجانية في “إسرائيل”، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الإسرائيلي “اسحاق هرتسوج” أذربيجان خلال شهر مايو.

في السنوات الأخيرة حظيت العلاقة بينهما بعلانية أكثر من ذي قبل، يأتي ذلك بعد نجاح أذربيجان في حرب ناغورنو كاراباخ الثانية، وفي ظل الانفتاح المتزايد على “إسرائيل” في العالم الإسلامي بعد اتفاقيات التطبيع، وأيضًا على خلفية التوترات المتزايدة بين الجهتين مع إيران، فهناك تحالف للمصالح من بين أمور أخرى على خلفية القرب الجغرافي لأذربيجان من إيران، والتسليح الكبير للجيش الأذربيجاني ، الذي تستفيد منه الصناعات الأمنية “الإسرائيلية” وتصدير الطاقة من أذربيجان إلى “إسرائيل” (ما يقرب من 30٪ من استهلاك النفطي يأتي من الآبار في أذربيجان )، كل هذا أصبح أكثر علانية وبروزا .

في منطقة القوقاز (التي تضم أذربيجان وأرمينيا وجورجيا)، تتدخل ثلاث دول مجاورة مهيمنة فيما يحدث على الأرض – أولها روسيا ، التي كانت تهيمن في الماضي على المنطقة، وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أنه في ضوء الحرب في أوكرانيا انخفض اهتمامها بالمنطقة بشكل طفيف، مما ساعد تركيا الحليف التقليدي لأذربيجان ضد أرمينيا على تواجد أكثر بروزًا في القوقاز وآسيا الوسطى، كل هذا بينما الجارة الجنوبية إيران ، التي لها حدود مشتركة مع أذربيجان (والتي توسعت بعد نتائج حرب ناغورنو كاراباخ الثانية) – تعمل على توثيق العلاقات مع روسيا وفي الوقت نفسه المساعدة في تسليح أرمينيا.

وبعد تصريح “كوهين” في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأذربيجاني في القدس ، بشأن “جبهة موحدة ضد إيران”، كانت هناك انتقادات إيرانية حادة لباكو ، على الرغم من أن “كوهين” فقط عبر بهذه الروح عن نفسه، والتساؤل الآن هو، هل ستتطور علاقات باكو مع “إسرائيل” في سياق مصالح وتأثير مختلف الأطراف ، أم أن الجيران ولا سيما إيران سيضغطون على باكو للحد من علاقاتها مع تل أبيب.