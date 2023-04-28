القصة الكاملة| حبس الزوج قاتل عروسه بطنطا 4 أيام والأمن يضبطه منهارا.. صور

صدمة ووجيعة انتابت الآلاف من أبناء أسر وعائلات قرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرارا لحالة الألم عقب تجرد زوج من كافة المشاعر الإنسانية وارتكابه جريمة إنهاء حياته زوجته العروس في العقد الثالث من عمرها باستخدام أداة حادة "سكين" ولقنها طعنات غادرة في أماكن متفرقة من جسده لمعايرته بضعفه عقب زواجهما ب48 ساعة خلال إجازة عيد الفطر.



كما شيع أسر وعائلات القرية المكلومة جثمان الفتاة الضحية في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانها بالمسجد الكبير مساء أمس وسط مشاركة مشايخ القرية والقري المجاورة حتي مثواها الأخير ودفنها بمقابر أسرتها الأمر الذي أوجع قلوب الجميع.

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بحبس الزوج المتهم بارتكاب واقعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع سكن الزوجين وسماع أقوال أسرتهما وشهود عيان من جيرانهما.



في ذات السياق طالبت أسرة الفتاة الضحية جهات التحقيق بالقصاص بدم ابنتهم التي سالت داخل عش الزوجية على يد شاب غاشم فقد كافة ملامح الإنسانية وارتكب جريمة شنعاء أطاحت بحياة ابنتهم العروس في خامس أيام عيد الفطر.



تمكنت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي عريس ارتكاب واقعة انهاء حياة عروس عقب مرور 48 ساعة على زواجهما خلال فترة عيد الفطر باستخدام أداة حادة بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعي "أية .ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصـ ـابة بعدة طعنـات بأداة حادة سكين.



ونظرا لما تمثله الجريمة من تعدي صارخ علي النفس البشرية تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة انهاء حياة الفتاة العروس.



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 48 ساعة على زواجهما.



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب الجاني كما تم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة طنطا وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاما من العروس لعدم انصياعه لأوامره وعدم تلبية طلبات الزوجية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

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