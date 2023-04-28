الأمن العام يشن حملات مكبرة على تجار الألعاب النارية بالمحافظات 

قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريات أمن (أسيوط – المنيا – البحيرة) بإستهداف عدد من حائزى ومتجرى الألعاب النارية .

أسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ) بدائرة قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (14250 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام").

كما تم ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسمى شرطة "ملوى- المنيا" بمحافظة المنيا وبحوزتهم (19994 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام").

وتم ضبط (4 أشخاص) بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة وبحوزتهم (37300 وحدة ألعاب نارية صغيرة الحجم – 35 طلقة "محدثة صوت").

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية .