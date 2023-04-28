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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ولعوا فى الشقة وضربوا نار .. تفاصيل مصرع عنصرين خطيرين وإصابة آخر بالوراق

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة أمن وزارة الداخلية، تفاصيل مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة ثالث في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بمنطقة الجيزة.

تمكنت قطاع الامن العام بوزارة الداخلية من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى قتل وسبق اتهامه فى 7 قضايا أبرزها "مخدرات - سلاح - بلطجة - قتل" والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات ، والمتهم فى واقعة إصابة فرد شرطة بالقليوبية) طرف أحد أصدقائه (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، وسبق اتهامه فى 8 قضايا ما بين "مخدرات - سلاح -  ضرب") بشقة سكنية "مُستأجرة" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا وأخر بإطلاق الأعيرة النارية تجاها وقاموا بإضرام النيران بالشقة المشار إليها في محاولة للهرب ، وأسفر التعامل عن مصرع العنصرين المشار إليهما وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

وعُثر بجوارهما على ( 2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وأثناء التعامل حاول العنصر الإجرامي الثالث الهرب عن طريق القفز من شرفة الشقة المشار إليها مما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين أنه (عاطل ، سبق اتهامه فى عدد من القضايا ما بين " سلاح - مخدرات - سرقة " مطلوب التنفيذ عليه بالحبس فى عدة قضايا) وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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