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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسجيل 20 هزة أرضية في دولة عربية خلال 24 ساعة

صدى البلد

قال المرصد السوري للزلازل إنه جرى تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة خلال 24 ساعة اثنتان منها صباحاً.

 

وبين أن هزة أرضية ضربت اليوم بقدر 3.2 درجات على مقياس ريختر شمال شرق حماة بـ 6 كيلومترات، وذلك الساعة الـ 8 و48 دقيقة صباحاً.

 

وبحسب وكالة سانا، أوضح المركز الوطني للزلازل أن الهزة سجلت على خط طول 36.761 شرقاً، وخط عرض 35.181 شمالاً، وبعمق 10.5 كيلومترات.

 

وأشار المركز إلى أن هزة أرضية أخرى سجلت الساعة الـ 8 و15 دقيقة من صباح اليوم في لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 59 كيلومتراً، وعلى خط طول 36 شرقاً، وخط عرض 36.071 شمالاً، وبعمق 8.1 كيلومترات، وبقدر 4.2 درجات حسب مقياس ريختر.

 

ولفت إلى أن محطات الرصد سجلت خلال 24 ساعة الماضية من مساء أمس وحتى السابعة من صباح اليوم، 18 هزة ضعيفة منها هزة في الساحل السوري شمال اللاذقية بـ 43 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بـ 31 كيلومتراً وبقدر 1.4 درجة.

 

ومن الهزات المسجلة 9 هزات في لواء اسكندرون يتراوح قدرها بين 1.7 و 3.1 درجات، و5 هزات في تركيا يتراوح قدرها بين 2.2 و3.1 درجات، إضافة إلى هزتين شرق البلاد.

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