الأحمر الكامل.. زي الأهلي أمام الرجاء في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الرجاء المغربي غدًا السبت على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن فى تغريدة له عبر حسابه علي فيسبوك: "الأهلي يرتدي الزي الأحمر والشورت الأحمر والشراب الأحمر أمام الرجاء المغربي، بينما يرتدي بطل المغرب الزي الأبيض بالكامل".



جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.