عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصعيد ناصر العمري لعضوية مجلس المحامين خلفا للراحل محب المكاوي

صدى البلد

أعلن نقيب المحامين،  عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، تصعيد  ناصر العمري، المحامي، لعضوية مجلس النقابة العامة خلفًا  الراحل محب المكاوي، طبقًا للقانون.


جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس المشترك بين مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية الممثلة بنقبائها، الذي ترأسه نقيب المحامين، والمنعقد في محافظة الإسكندرية بضيافة نقابتها الفرعية، لبحث جدول الأعمال والتي على رأس بنوده ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.


وفور إعلان تصعيده، وجه «العمري»، تحية تقدير واحترام للنقيب العام، ونقباء الفرعيات، ومجلس النقابة العامة، طالبًا من الحضور الوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة على روح الفقيد الراحل  محب المكاوي، مثمنًا دور الراحل وجهوده في خدمة المحاماة خلال فترة عضويته لمجلس النقابة العامة.


وطالب العمري، أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة ونقباء الفرعيات، بتنحية الخلافات النقابية جانبًا، والوقوف خلف النقيب العام، ودعمه للدفاع عن مصالح الجمعية العمومية وحل الأزمات التي تواجهها النقابة خلال الفترة الحالية.


وشارك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في مناقشة والتعليق على بنود جدول أعمال الاجتماع، والتي تمثل أهمها في تشكيل لجنة للنظر في زيادة المعاش الخاص بالمحامين، وعرض اللائحة الخاصة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والنظر في إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والحالات المرضية، ولا سيما الأمراض السرطانية.

IMG-20230428-WA0075
IMG-20230428-WA0075
IMG-20230428-WA0074
IMG-20230428-WA0074
IMG-20230428-WA0073
IMG-20230428-WA0073
IMG-20230428-WA0072
IMG-20230428-WA0072

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

صدمة للمتعاملين بالدولار.. ماذا سيحدث للأخضر يونيو المقبل؟

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

زيارة سرية | نجم الزمالك يصدم الجماهير بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

الجيش السوداني في بيان عاجل : هجوم عنيف على قواتنا الجوية

ترشيحاتنا

المباراة تنتهي | اتصال مهم من رئيس الرجاء لـ الخطيب قبل لقاء الأهلي

الفرق بين فترة صلاحية المنتج وتاريخ الانتهاء.. رئيس هيئة سلامة الغذاء يوضح

العرابي : فكرة الحسم العسكري أسوأ المقترحات المطروحة فى السودان

تعالى شوف أختك | صدمة في جريمة قتل عروس طنطا يكشفها عمّها

أدعية مستحبة يوم الجمعة.. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وشمول عافيتك

قبل صرف مقررات مايو| قائمة أسعار 33 سلعة على بطاقات التموين.. كيلو أرز و2 سكر للفرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجومها على رضوى الشربيني.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

تكره قعدة المكاتب.. أبراج تعشق العمل في الهواء الطلق

مسرح الأرينا يستعد لاستقبال شيرين عبد الوهاب في دبي .. صور

سر انتشار النزلة المعوية بين الأطفال.. احذروا أعراضها

فيديو

اللي بيتجوز جواز تاني لازم تكون مراته موافقة.. تصريحات نارية من مي عمر

قليل أدب.. موديل شهيرة : جوزي بيستغل جسمي علشان الفلوس/ فيديو جراف

زلزال مدمر في دول عربية وإسلامية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي.. فيديو

انخفاض غير متوقع في الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ