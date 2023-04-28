تصعيد ناصر العمري لعضوية مجلس المحامين خلفا للراحل محب المكاوي

أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، تصعيد ناصر العمري، المحامي، لعضوية مجلس النقابة العامة خلفًا الراحل محب المكاوي، طبقًا للقانون.



جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس المشترك بين مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية الممثلة بنقبائها، الذي ترأسه نقيب المحامين، والمنعقد في محافظة الإسكندرية بضيافة نقابتها الفرعية، لبحث جدول الأعمال والتي على رأس بنوده ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.



وفور إعلان تصعيده، وجه «العمري»، تحية تقدير واحترام للنقيب العام، ونقباء الفرعيات، ومجلس النقابة العامة، طالبًا من الحضور الوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة على روح الفقيد الراحل محب المكاوي، مثمنًا دور الراحل وجهوده في خدمة المحاماة خلال فترة عضويته لمجلس النقابة العامة.



وطالب العمري، أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة ونقباء الفرعيات، بتنحية الخلافات النقابية جانبًا، والوقوف خلف النقيب العام، ودعمه للدفاع عن مصالح الجمعية العمومية وحل الأزمات التي تواجهها النقابة خلال الفترة الحالية.



وشارك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في مناقشة والتعليق على بنود جدول أعمال الاجتماع، والتي تمثل أهمها في تشكيل لجنة للنظر في زيادة المعاش الخاص بالمحامين، وعرض اللائحة الخاصة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والنظر في إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والحالات المرضية، ولا سيما الأمراض السرطانية.

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