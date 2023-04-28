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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. هجوم مسلح بيخت مجهول على البحرية اليمنية

اليمن - علم
اليمن - علم

  
أكد خفر السواحل اليمني مقتل جندي يمني وجرح آخرين بهجوم مسلح نفذه يخت مجهول على زوارق الدوريات البحرية اليمنية قبالة سواحل المهرة.

وقال خفر السواحل: اليخت "MY KALIZMA" كان مبحراً في المياه الإقليمية اليمنية على بعد 6 ميل بحري من سواحل "حصوين" ولا يرفع علم أي دولة تزامناً مع مرور سفينة تجارية قرب الموقع المبلغ عنه.

وأضاف خفر السواحل: اليخت رفض الرد على نداءات للتعريف بنفسه لزوارقنا التي اقتربت منه لجذب انتباه طاقمه لكنه زاد من سرعته وباشر إطلاق وابل من الرصاص عليها.

وتابع خفر السواحل: لم نتمكن من ملاحقة اليخت الذي لاذ بالفرار باتجاه المياه الدولية نظراً لضعف إمكانيات زوارقنا.

واردف خفر السواحل: اليخت المجهول أطلق نداء استغاثة تم على ضوئه إصدار تحذير من عمليات التجارة البحرية البريطانية بعنوان "هجوم" تضمن معلومات مغلوطة مستقاة من طرف واحد.

واستطرد خفر السواحل: اليخت مسجل في جزر "كوك" ويتكون طاقمه من كابتن هندي و9 بحارة وكان يمر بمحاذاة السواحل اليمنية بشكل مريب وعليه مسلحون بأسلحة أوتوماتيكية حديثة وقناصة وحمولته غير معروفة.

وأتم خفر السواحل: الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها تجاه ما نتج عن الحادثة
 

إطلاق نار على سفينة قبالة اليمن

وكالة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة نشطون في اليمن

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