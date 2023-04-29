حبس شخص أطلق النار على مواطن بالقاهرة لسرقته

قررت نيابة منشاة ناصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق النار على أخر وتسببه في إصابته لسرقته بالإكراه بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أطلق مجرم النار علي شخص مما تسبب في إصابته لسرقته بالإكراه بالقاهرة ، وتمكن رجال المباحث من تحديد المتهم وضبطه وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات كائنة بدائرة القسم بإستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم ، مصاب بطلق نارى "خرطوش" بالجسم.

بالإنتقال وسؤاله قرر أمام أجهزة أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص " لا يعلم بياناته " بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته ، وكذا سرقة مبلغ مالى كرهاً عنه ، تم تحديده وضبطه وتبين انه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم ، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع والمُستخدم فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه .

وبمواجهته امام مباحث القاهرة إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.