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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف مؤثر.. مذيعة تلتقي على عمها القادم من السودان بشكل مفاجئ| شاهد

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

فوجئت مراسلة صحفية سودانية بريطانية بخالها الذي كان من بين من تم إجلاؤهم من السودان إلى جدة، وذلك أثناء تغطيتها أخبار وصول رعايا الدول من السودان.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد تفاعلاً واسعاً، لحظة لقاء يسرا الباقر وخالها صدفة، فاتجهت إليه مسرعة، وحضنته، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أنه موجود ضمن الذين تم إجلاؤهم.

وفي مقطع فيديو عفوي، كانت يسرا تتحدث إلى مرافق لها قائلة بالإنجليزية: "ربما نحتاج إلى إجراء مقابلة أخرى"، قبل أن تضيف: "يا إلهي هذا خالي".

وعلى الفور اتجهت المراسلة إلى خالها محسن، وهو جراح سوداني يحمل الجنسية الأميركية أيضا، واحتضنته ثم دار بينهما حوار سريع ومؤثر باللهجة السودانية.

وبدت الصحفية في الفيديو تقول: "خالي محسن. الحمد لله على السلامة. لم أعرف أنك أتيت"، ليرد عليها قائلا: "تحركنا أمس".

وأضافت يسرا التي لم تتمالك دموعها: "ما إحساسك؟"، ليرد خالها قائلا: "الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية".

وأخبرته المراسلة أنها ستبلغ أهلها أنه وصل سالما إلى جدة، وأضافت بتلقائية: "سأبلغ والدتي. سنتجمع في السودان إن شاء الله".

هدنة لـ72 ساعة

يذكر أن الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع كانا أعلنا الخميس موافقتهما على هدنة تمتد لـ72 ساعة بعد وساطة سعودية أمريكية. إلا أن الاشتباكات سرعان ما عادت وتفجرت منذ صباح الجمعة بين الطرفين لاسيما في أم درمان وخرطوم بحري، فضلاً عن محيط القصر الرئاسي.

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ومنذ 15 أبريل يوم تفجر القتال بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، شهدت البلاد نحو 5 هدن غير أنها تعرضت جميعها لانتهاكات من الجانبين.

فيما نزح الآلاف من الخرطوم وغيرها من الولايات نحو مناطق أكثر أمناً، وسط شح في المواد الغذائية ومياه الشرب وحتى الكهرباء والوقود.

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