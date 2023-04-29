عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد عسكري كبير وابنته على أيدي مليشيا الدعم السريع

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء أمس الجمعة، مقتل الفريق أحمد عبد القيوم على أيدي مليشيات الدعم السريع، مشيرةً إلى أن المليشيات المتمردة قامت بقتل واختطاف عددًا كبير من الضباط والتعرض لأسرهم.

وقال الجيش السوداني في بيان نشرته القيادة العامة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "درجت المليشيا المتمردة منذ بداية تمردها المشئوم على مخالفة كل أعراف وعادات الحرب والقانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم وممارسات  إرهابية لا علاقة لها بموروثات الشعب السوداني، وأشدها استهداف المعاشيين من ضباط القوات المسلحة وقوات والشرطة والأمن، واقتحام منازلهم لاقتيادهم إلى أماكن مجهولة أو قتلهم بدم بارد".

وأضاف البيان: "وآخرها  اختطاف الفريق آدم محمود جار النبي واثنين من أبنائه، وإطلاق النار على الفريق أحمد عبد القيوم مما أدى إلى استشهاده هو وابنته أثناء وقوفه لشراء خبز في الشارع العام، بجانب قتل واختطاف عدد كبير من الضباط وضباط الصف المعاشيين والتعرض لعائلاتهم بالتنكيل والضرب وسرقة ممتلكاتهم وخطفهم".

موقف مؤثر.. مذيعة تلتقي على عمها القادم من السودان بشكل مفاجئ| شاهد

وزارة الهجرة تعدل أماكن التحرك للمصريين الراغبين في العودة من السودان

وتابع بيان الجيش السوداني: "تدين القوات المسلحة هذه التصرفات الإرهابية حيال ضباط وضباط صف وجنود عزل أصبحوا خارج الخدمة، وتتوعد برد قاسي حيال هذا السلوك المستهجن، وتحمل المتمردون المسئولية كاملة تجاه الضحايا وأسرهم أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية".

واختتم البيان بالقول: "تنوه القوات المسلحة إلى أن هذه التصرفات خير دليل يكشف للشعب السوداني حقيقة هذه المليشيا التي لا علاقة لها بأي أخلاق أو قيم ذات صلة بالشعب السوداني الكريم، وتضعها بجدارة على رأس التنظيمات الإرهابية في العالم".

 

القوات المسلحة ضباط الصف السودان الجيش السوداني القوات المسلحة السودانية الدعم السريع الشعب السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

فستان الزفاف والكفن| عروس طنطا ارتدت الأبيض مرتين.. زوجها أنهى حياتها عقب الفرح بـ 3 أيام

موضوعات متعلقة

موقف مؤثر.. مذيعة تلتقي على عمها القادم من السودان بشكل مفاجئ| شاهد

وزارة الهجرة تعدل أماكن التحرك للمصريين الراغبين في العودة من السودان

عمرو أديب: مصر أجلت 50% من مواطنيها في السودان

ترشيحاتنا

فرج عامر يقدم نصائح للنادي الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

أقسم الله به في القرآن.. ما أهمية الوقت بـ الإسلام وكيفية استغلاله؟

دا حبيبي.. تعليق ساخر من عمرو أديب على مباراة الأهلي والرجاء الليلة

شيرين عبد الوهاب تدخل المستشفي بعد انتهاء حفلها فى دبي .. تفاصيل

مقتل صيدلي مصري بالسعودية.. تفاصيل الحادث وماذا قالت الجهات المسؤولة

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد عسكري كبير وابنته على أيدي مليشيا الدعم السريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس قبل تناولها.. 10 أطعمة تسبب الإمساك وتوقف عمل الجهاز الهضمي

ظهور حسام حبيب فى حفل شيرين عبد الوهاب بدبي .. شاهد

الزناتي شهيد الشهامة.. قفز لإنقاذ غريق فـ لم يرجع

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ