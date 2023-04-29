عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن امرأة قتلت ابنها في فاقوس

جثة
جثة


أمرت النيابة العامة بحبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس، وذلك بعدما أقرتْ بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة، وبعدما توصلت التحقيقات حتى ساعته وتاريخه إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة.


حيث كانتْ قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة مساء أول أمس الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر إبريل الجاري مفاده قتل المتهمة ابنها وتقطيعها جسده وإخفاؤها الأشلاء بمسكنها، فبادرت النيابة العامة بسرعة الانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته، وبالتزامن مع ذلك بادرتْ بسرعة استجواب المتهمة وسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة وأبلغ الشرطة عنها.

 حيث شكلت النيابة العامة فريقيْن؛ انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة في رفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد تمام التحفظ على مسرح الجريمة، حيث تمتْ معاينته بدقة على مدار ساعات متواصلة عثر خلالها على كافة أشلاء وأجزاء جسد المجني عليه، وعثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكافة أرجاء المسكن، وكذا كشفت المعاينة عن الكيفية التي حاولت المتهمة بها إخفاء الأشلاء والعبث في هويتها.

 بينما اختص الفريق الآخر باستجواب المتهمة التي أقرتْ بتفصيلات ارتكابها الجريمة، وبواعثها وراء ارتكابها، وقصدها منها، وكيفية تخطيطها وتنفيذها هذا المخطط، وأجرتْ محاكاة لكيفية ارتكابها الجريمة بمسرح الواقعة، كما قام الفريق نفسه في الوقت ذاته بسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة بعدما حاولت المتهمة إثناءه مرتيْن عن التواجد في مسرح الجريمة يوم اكتشافها، وسؤال أحد الذين على صلة بالمتهمة، حيث تم الوقوف منهما على معلومات تفيد في كشف الحقيقة، وبيان ملابسات ارتكاب الواقعة.
هذا.

 وقد لاحظت النيابة العامة وتابعتْ عن كثب ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة من تكهنات وتأويلات كاذبة وغير صحيحة، إما عن كيفية ارتكاب الواقعة أو سببها أو الباعث من ورائها، بل استطالتْ -دون سند جازم- إلى  ادعاء اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة، وهو ما لم تسفرْ عنه التحقيقات حتى ساعته وتاريخه، بل توصلتْ إلى عكسه، حيث رجحتْ شواهد وأمارات عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة، أو سؤال الشهود، رجحان سلامة قواها العقلية والنفسية، وهو الأمر الذي تسعى النيابة العامة إلى التحقق منه على نحو يقيني بإجراءات قانونية رسمية محددة.


كما لاحظت النيابة العامة تداول تأويلات منسوبة إلى إقرارات المتهمة في التحقيقات أو ملابسات مُدعًى بتوصل التحقيقات إليها على نحو غير صحيح، ولا هدف ولا غرض منه سوى لفت الانتباه وتكثير سواد المتابعين، مما يؤثر في سلامة الأمن والسلْم المجتمعي، ويؤثر في حسن سير التحقيقات.


ولذلك تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما يصدر من إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات رسمية بشأن الواقعة وتحقيقاتها وما سوف تنتهي إليه، وكذا تدعو الكافة إلى معاونة جهات التحقيق المختصة بالحد من تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، وتقديم كل ما تتوقع إفادته التحقيقات إلى الجهات المختصة بها حتى انتهاء التحقيقات.
حفظ الله الوطن

فاقوس النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

ترشيحاتنا

أطباء السودان: المستشفيات تعاني من نقص الأكسجين والأدوية وخامات غسيل الكلى

أمين عام الأمم المتحدة يبحث مع أردوغان تمديد اتفاق تصدير الحبوب

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وزير الزراعة التونسي: تحقيق الأمن الغذائي يستلزم توظيف كل الموارد الطبيعية المتاحة

صوم الست أيام البيض.. أحكامها وهل يجوز جمعها بالأيام التعويضية؟

مع لون جديد خالص.. أحدث صور وإعلانات لهاتف جوجل Pixel 7a

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

احترس قبل تناولها.. 10 أطعمة تسبب الإمساك وتوقف عمل الجهاز الهضمي

ظهور حسام حبيب فى حفل شيرين عبد الوهاب بدبي .. شاهد

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ