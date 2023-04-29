نشرة الأخبار.. استمرار تراجع الذهب.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور.. تفاصيل خناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني.. شيرين عبد الوهاب تدخل المستشفي.. مفسدات صيام الست من شوال

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية من أبرزها ما يلي :

مفسدات صيام الست من شوال.. احذر 7 أمور تحرمك الثواب

لعل معرفة مفسدات صيام الست من شوال ، من أهم الأمور التي ينبغي العلم بها لتجنبها وإلا ضاع ثواب صيام الست من الشوال، والتي ورد في فضلها الكثير من النصوص المطهرة، لذا يبحث أولئك الحريصون على فضل صيام الست من شوال بعد انقضاء رمضان عن مفسدات صيام الست من شوال، حيث يحاولون الفوز بثواب صومهم والحفاظ عليه مما قد يبطله، من هنا تنبع أهمية معرفة تلك الأمور التي تعد من مفسدات صيام الست من شوال حتى لا نقع فيها ونخسر هذا الفضل العظيم .

لا تعطي أي تحذير وتقتل بصمت.. ما هي النوبة القلبية الصامتة ؟

النوبة القلبية هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم، السبب الأكبر لذلك هو أمراض القلب، بسبب النظام الغذائي السيئ ونمط الحياة الخامل ، تلاحظ ان عدد الحالات المرتبطة بالقلب والوفيات الناجمة عنها آخذ في الارتفاع.

قرض الزواج بدون فائدة من التأمينات الاجتماعية | شروط الحصول عليه

تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، قرض الزواج بدون فائدة للشباب المقبلين على الزواج لشراء احتياجاتهم وشراء جهاز العروسة حيث يقدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منحة الزواج للفتاة عند وفاة والدها أو من يعيلها، ويتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة عند الزواج وانقطاع المعاش، كما يمكن للابن الحصول على المنحة بعد بلوغه سن معين أو التحاقه بعمل، لأن في هذه الحالة يكون سبب استحقاقه للمنحة هو انقطاع المعاش عنه.

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تراجعت أسعار الدواجن اليوم السبت بقوة لتصل إلى مستويات متدنية لم تصل إليها منذ عدة شهور ، إذ وصل سعر كيلو الفراخ اليوم 61 جنيها في المزرعة لتباع للمستهلك بداية من 63 جنيها وحتى 68 جنيها بعدما تخطت الـ 95 جنيها في وقت سابق من شهر مارس.

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية من أعلى سعر وصلت إليه الخميس الماضي، إذ يهتم الكثير من المصريين بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة.

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني ورد فعل كل منهما

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات لكل من الإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية ياسمين عز، وتوقع الكثير أن تكون كل منهما تقصد الأخرى بهذه التصريحات التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا ..

تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. ومفاجأة في ثمن الطن الآن بمصر

يبحث الكثير يوميا عن أسعار الحديد اليوم في مصر، وكذلك أسعار الأسمنت خاصة الراغبين في البناء الجديد، بعد هبوط أسعار الحديد عالميا بقوة.

يسري جبر ردا على المعترضين: هذا سبب تركي يدي للناس لتقبيلها

رد الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، على عدد من الاعتراضات التي يهاجمه البعض بسبب في الفترة الأخيرة لإيضاح الصورة لهم.

أقسم الله به في القرآن.. ما أهمية الوقت بـ الإسلام وكيفية استغلاله؟

عن أهمية الوقت في الإسلام ، أقسم لنا القرآن الكريم في بعض الآيات بأوقات معينة فيقول تعالى "وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى" ويقول كذلك "وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ" ويقول كذلك "وَالْعَصْرِ" فالله تعالى طالما أقسم بشئ فهذا القسم دلالة على عظم هذا الشئ.

شيرين عبد الوهاب تدخل المستشفي بعد انتهاء حفلها فى دبي .. تفاصيل

توجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب الى المستشفي بعد إنتهاء حفلها فى دبي ، حيث تعرضت للسقوط من على المسرح .