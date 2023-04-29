شاهد.. رقيب بالجيش السعودي تثير تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق استقبال وترحيب الرقيب روان الدمجان، من ‏القوات الجوية، الرعايا الهنود ممن تم إجلاؤهم من ⁧السودان‬⁩ باللغة "الأردية".

وظهرت الدمجان في المقطع المتداول وهي تقدم لهم الهدايا وتجيب عن جميع استفساراتهم باللغة "الأردية".



يذكر أن الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع أعلن أمس الأول، الخميس، موافقتهما على هدنة تمتد لـ72 ساعة بعد وساطة سعودية أمريكية، إلا أن الاشتباكات سرعان ما عادت وتفجرت منذ صباح أمس، الجمعة، بين الطرفين، لا سيما في أم درمان وخرطوم بحري، فضلاً عن محيط القصر الرئاسي.

يشار إلى أن الصراع في السودان دفع معظم الدول الغربية إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

فقد أجلت عدة دول مواطنيها جواً وبحراً، بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريباً من الخرطوم براً.

فيما كانت السعودية في طليعة البلدان التي أجلت مواطنيها، فضلاً عن رعايا دول أجنبية، إذ تمكنت حتى الآن من نقل نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ80 جنسية)، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".