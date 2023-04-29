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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس.. تفاصيل

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن المصريين اعتادوا على تخفيف الملابس بعد شم النسيم لكن هيئة الارصاد الجوية صرحت أن هذه الفترة ما زالت تشهد اضطرابات جوية مفاجئة وانخفاض وارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة لأن هذه الفترة تتسم بالتقلبات وفصل الربيع بشكل عام؛ مضيفة أن شمال البلاد وحتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد خلال هذه الفترة يتسم الطقس في هذه المناطق بانخفاض في درجات الحرارة وذلك بسبب الكتل الهوائيه القادمة من جنوب اوروبا والتي تؤدي لانخفاض درجات الحرارة بالإضافة الى وجود منخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا يؤدي الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطه والتي تحجب جزء كبير من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض درجات الحرارة.

أضافت منار غانم خلال مداخله هاتفيه على قناة دي ام سي الفضائية ببرنامج 8 الصبح؛ أن البلاد خلال هذه الفترة يزداد فيها نشاط للرياح مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة والاحساس بالبروده ومتوقع درجات الحرارة العظمى  على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار 25 درجه مئويه لكن فترات الليل ستتراوح درجات الحرارة في بين 14 ل 15 درجه مئويه مع نشاط للرياح وهذا الطقس سيتكرر خلال ايام الاسبوع حتى يوم الاثنين القادم لكن يوم الثلاثاء ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع وذلك حتى نهايه الاسبوع لتتجاوز درجات الحراره 30 درجة مئويه لكن سيظل نشاط الرياح في فترات الليل مما يساعد على احساسنا بالبرودة.

وأوضحت عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للأرصاد الجوية؛ أن من الافضل عدم تخفيف الملابس بشكل كامل واختيار نوعيه ملابس تناسب هذه الأجواء؛ بالإضافة الى اصطحاب جواكت اثناء الخروج ليلا حتى لا يتعرض الاشخاص لنزلات برد خلال هذه الفترة؛ مضيفة مع قدوم شهر مايو ستستقر درجات الحرارة نوعا ما وسيزداد الدفء بشكل كبير.

درجات الحرارة الطقس هيئة الأرصاد القاهرة الكبرى درجات الحرارة

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