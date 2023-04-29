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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بطريق "طنطا- كفرالشيخ" الدولي

نقل مصابي حادث سير
نقل مصابي حادث سير الغربية

شهد الطريق الفرعي "طنطا- كفر الشيخ" بمحافظة الغربية اليوم إصابة 3 أشخاص، من أسرة واحدة بكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب مركبة نارية تروسيكل أمام مدخل مول طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا وتحرر محضر بالواقعة .

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كانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطاراً يفيد بانقلاب مركبة نارية تروسيكل علي طريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولي، بالقرب من مدخل مول طنطا، أسفر عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

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كان مستشفى المنشاوي، استقبل كلا من،  محمد نبيه، ويبلغ من العمر 31 سنة، يعاني من كسر بالقدم اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، بسيونى نبيه، 43 سنة، مصاب بكسر بالزراع الأيمن، وسحجات وكدمات بالجسم، أحمد بسيونى، 15 سنة، في حالة خطرة، وجميعهم مقيمين بقرية دمشيت التابعة لمركز ومدينة طنطا، وجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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