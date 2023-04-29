الجثتين فى النيل.. كشف لغز اختفاء سائق وابنه عن منزلهما بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز "مُبلغ بتغيبه") طافية بنهر النيل بدائرة المركز وتبين تغيب والده (سائق - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") عن مسكنه أيضاً ، والعثور على جثته فى وقت لاحق.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - "له معلومات جنائية"، نجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف).

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه الثانى لكونه (مدين لهما بمبلغ مالى) ، وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة بإصطحاب المجنى عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف لإجبار المجنى عليه الثانى على دفع المبلغ المالى المشار إليه ، وقاما بتهديده بطبنجة كانت بحوزة أحدهما .. فحدثت مشاجرة بينهم قام خلالها المتهمان بطعن المجنى عليه الأول بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى إلى وفاته ، والتعدى على المجنى عليه الثانى بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه بحجر حتى فارق الحياة ، وقاما بإلقاء جثتيهما بمياه نهر النيل .. وأرشدا عن (الطبنجة - والمطواة"المستخدمتان فـى الواقعة ") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.