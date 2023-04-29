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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجثتين فى النيل.. كشف لغز اختفاء سائق وابنه عن منزلهما بالجيزة

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز "مُبلغ بتغيبه") طافية بنهر النيل بدائرة المركز وتبين تغيب والده (سائق - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") عن مسكنه أيضاً ، والعثور على جثته فى وقت لاحق.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - "له معلومات جنائية"، نجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف).  

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه الثانى لكونه (مدين لهما بمبلغ مالى) ، وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة بإصطحاب المجنى عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف لإجبار المجنى عليه الثانى على دفع المبلغ المالى المشار إليه ، وقاما بتهديده بطبنجة كانت بحوزة أحدهما .. فحدثت مشاجرة بينهم قام خلالها المتهمان بطعن المجنى عليه الأول بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى إلى وفاته ، والتعدى على المجنى عليه الثانى بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه بحجر حتى فارق الحياة ، وقاما بإلقاء جثتيهما بمياه نهر النيل .. وأرشدا عن (الطبنجة - والمطواة"المستخدمتان فـى الواقعة ") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية امن الجيزة الامن العام جثة عامل جثتين خلافات مالية

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