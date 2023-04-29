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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء: نستمع للكل ونعمل على إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين

مصطفى مدبولي - رئيس
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: “إننا نستمع للكل ونعمل على إزالة جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين”، مؤكدا أن الدولة تتوسع في إصدار الرخص الذهبية، مشيرا إلى أنه تم إصدار 13 رخصة، كما أن هناك 45 طلبا من شركات أخرى سيتم تصديرها الأيام المقبلة، ‎كما أن هناك قرارا تم اتخاذه لتسهيل عمليات الموافقات، حيث لم تستغرق موافقات الاستثمار أكثر من أسبوع وإن لم يتم الرد خلال أسبوع ستكون هذه موافقة من الحكومة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات والتشكيك قائلا: “يجب أن ننظر إلى ما يحدث حولنا ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن”. 

ووجه التحية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذه الدولة أنعم الله عليها بالأمن والاستقرار بفضل هذه المؤسسة.

وأضاف مدبولي: “لو نظرنا أيضا حولنا نرى أن قوة هذه المؤسسة تجنب مصر اضطرابات شديدة في دولة بها 100 مليون نسمة".

‎وتابع: “إننا نقبل أي نقد بهدف البناء، ولكن التشكيك في الدولة ومؤسسات الدولة يجب أن نقف عنده ونرى ما الهدف وراء ذلك”. 

وطالب المصريين بأن “يكون تركيزنا الفترة المقبلة على بناء الدولة المصرية والعمل، وهذا هو السبيل للخروج من الأزمات”.

‎وأوضح أن عددا كبيرا من مسئولي الدول الأخرى يزورون مصر، وآخرهم المستشار النمساوي الذي أكد أن عدد سكانهم لا يزيد لمدة 30 عاما، وبالتالي لا يوجد ضغط على الحكومات، ولكن لديهم نفس التحديات التي تواجه مصر.

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