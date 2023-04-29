زيادة عدد المدارس بشمال سيناء 10 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن العملية التعليمية هي قضية حياة لأهالى شمال سيناء.

وأشاد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على وضع المحافظة على أولويات الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء - خلال تصريحات له اليوم السبت - إلى تضاعف عدد المدارس على مستوى المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية إلى 10 أضعاف.

وأضاف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أنه تم صيانة 10 مدارس وإنشاء مدرستين، مضيفا أن افتتاح المدرستين اليوم يأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه سيتم افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة ، في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان قد استقبل اليوم السبت اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الذي زار اليوم محافظة شمال سيناء في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ 41.

وخلال زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت لمحافظة شمال سيناء ، تم اصدار عدة قرارات تمثلت في:

- تشغيل مدرسة STEM لرعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين بالعريش

- إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين تضم 14 فصلًا

- الدفع بقوافل تعليمية للمحافظة لاستفادة الطلاب من المعلمين الأكفاء

- إعداد عرض مسرحي على مستوى المديرية التعليمية بالمحافظة

- تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب الدراسي

- إطلاق مبادرة "تمكين الطفل المصري" بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني واليونيسيف في أربع محافظات من بينهم شمال سيناء