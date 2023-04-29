المنيا.. انهيار سقف خرساني بأحد طوابق منزل بملوي

إنهار سقف خرساني بمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة ملوي بجنوب المنيا، دون إصابات بشرية، وتم إخلاء المنازل المجاورة من السكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار سقف منزل خرساني بأحد شوارع مدينة ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وإجراء التحريات الأولية، تبين انهيار سقف خرساني بمنزل مكون من 3 طوابق علي مساحة 120 متر مربع ملك "عبد المالك. م. ت " جنوب مدينة ملوي.

أفادت التحريات الأولية أن الانهيار حدث بالطابق الثالث دون إصابات بشرية، وأن سقف الطابق الثالث إنهار علي الطابق الثاني، مما يشكل خطورة علي المنازلين المجاورين يمينا ويسارا لأنها مقامة بالطوب اللبن وتم إخلاء المنزلين من السكان وتم عمل كردون أمني بمحيط المنزل المنهار حفاظا علي حياة المارة، كما تم فصل المرافق من مياه وكهرباء، وأخُطرت لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لإعداد تقرير فني وعرضه علي الجهات المختصة لإتخاذ اللازم.