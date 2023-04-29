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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب الأبدي.. شاهد| أول ظهور لـ نسرين طافش وزوجها بعد عودتهما

نسرين طافش وزوجها
نسرين طافش وزوجها

عادت الفنانة نسرين طافش إلى زوجها شريف شرقاوى بعد انفصال دام لمدة 6 شهور وهو ما اعلنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام. 

ونشر الشرقاوي صورة رومانسية جمعته بزوجته الفنانة نسرين طافش بموقع إنستجرام وعلق قائلا: "الحب الأبدي الأول والاخير".

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، “ويزو”، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.

وشاركت نسرين طافش في رمضان ٢٠٢٢ بمسلسلها السوري "جوقة عزيزة" مع: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢٩_١٣٣٣٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٩_١٣٣٣٣١
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الفنانة نسرين طافش فيلم أخى فوق الشجرة صورة رومانسية نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي اخى فوق الشجرة فيلم في القلب نادى الرجال السرى

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