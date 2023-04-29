صحفيو البيت الأبيض يقيمون حفل عشاء مخصص لإلقاء النكات الساخرة حول بايدن

تستعد نخبة السياسيين والإعلاميين في دوائر واشنطن لاستراحة سنوية لبضع ساعات مساء اليوم السبت وذلك في حفل عشاء مراسلين البيت الأبيض سيكون فيه الرئيس جو بايدن على الأرجح محور نكات ساخرة ويرد عليها بنفسه، بحسب وصف وكالة فرانس برس.

والأمسية من أهم المناسبات في برنامج الأنشطة الاجتماعية الأمريكية وسيقام كالمعتاد في نفس قاعة الاستقبال الفسيحة بفندق هيلتون حيث تعرض رونالد ريجان لإطلاق نار كاد أن يودي بحياته، برصاص جون هينكلي جونيور في 1981، أثناء مغادرته بعد إلقاء كلمة أمام النقابات.

وتلاشت جاذبية المناسبة إلى حد ما في السنوات الأخيرة بين مقاطعة الرئيس السابق دونالد ترامب لها، والوباء.

حتى العام الماضي، أدت الإجراءات الصارمة للحد من الوباء من الفحوص إلى وضع الكمامات وامتناع العديد من الضيوف عن المشاركة، في إلى فعالية باهتة نسبيا.

لكن هذا العام يبدو الحدث جذاباً من جديد. وأكدت رئيسة نقابة الصحفيين في البيت الأبيض تمارا كيث مراسلة إذاعة "ان بي ار" العامة أن "التذاكر نفذت بالكامل".

وستنضم نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى الرئيس جو بايدن (80 عامًا)، الذي أعلن الثلاثاء أنه مرشح لإعادة انتخابه في 2024.

ويحيي وجود الرئيس ونائبته في الحفل تقليدًا لم يطبق منذ 2016، مع بدء عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيشارك في حفل العشاء أيضاً شخصيات من هوليوود وسياسيون من جميع الانتماءات وصحفيون من جميع وسائل الإعلام الأمريكية.

وعلى غرار كل عام، سيعتلي نجم من عالم الترفيه المسرح، وهو هذه السنة الممثل الكوميدي في برنامج "ديلي شو" روي وود جونيور.

وبحسب التقليد تحيي الأمسية التعديل الأول للدستور الأميركي دفاعاً عن حرية الصحافة. وعملياً يتم خصوصاً إطلاق النكات.

وفي حال مواصلة اتباع التقاليد السبت، فستستهدف النكات الرئيس، وكذلك الصحفيين العاملين على تغطية أخبار البيت الأبيض - وهما هدفان شعبيان، بحسب نتائج الاستطلاعات غير مرضية لكل من الديموقراطيين والصحافة.

وبالفعل، استعد الرئيس الأمريكي الثمانيني على ما يبدو الجمعة للسخرية من نفسه بشأن عمره.

وفي إشارة إلى خطاب ألقاه رئيس سابق قبل 65 عامًا، قال خلال مراسم تكريم فريق سلاح الجو لكرة القدم "لم أكن هناك". وقوبل تصريحه بالضحك ليضيف "مهما قالت الصحافة".