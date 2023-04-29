محصلش ومش هيحصل.. أحمد موسى: مصر لم ولن تتأخر في سداد ديونها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء رد اليوم على الكثير من الشائعات والتقارير السلبية التي يتم إصدارها ضد مصر.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لم ولن تتأخر في سداد ديونها "، مضيفا:" الأمر ده محصلش ومش هيحصل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك ظروف اقتصادية عالمية صعبة تؤثر على كافة دول العالم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الأمن والأمان والاستقرار نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله عليها ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" يتم الضغط على مصر اقتصاديا من خلال إطلاق الشائعات والتقارير السلبية عن الاقتصاد المصري ".