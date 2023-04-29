وزيرة الهجرة: تشكيل خلية أزمة لإجلاء المصريين من السودان

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت تشكيل خلية أزمة للتواصل بشأن إعادة الجالية المصرية من السودان وهو ما حدث بالفعل.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن تعديل نقاط التجمع وإجلاء المصريين للعودة للمصريين، يعود إلى الظروف الأمنية وهى التى تحكم الأمر، مبينة أنه يتم البحث فى أول الأمر عن الممرات الآمنة والاتفاق عليها من أجل وصول المصريين لبلدهم.

وأشارت إلى أن الجالية المصرية في السودان تقدر بحوالي 10 آلاف نصفهم من الطلاب، موضحة أن وزارة الهجرة تدير العملية من المقر الخاص بها فى الوزارة، وتتواصل مع السفارة والقنصلية المصرية، وأن الوزارة تستجيب لمن يرغب فى العودة لمصر ويتم التواصل لإجلائهم.