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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تسبب العقم والضعف الجنسي والتوعية ضرورية للحد منها.. تحركات برلمانية ضد مكملات الصالات الرياضية

مجلس النواب
مجلس النواب

تحركات برلمانية ضد مكملات الصالات الرياضية

طلب إحاطة.. برلمانى يحذر من استخدام الشباب للمنشطات والمكملات الغذائية

العقم والضعف الجنسي.. برلماني يحذر من استخدام المكملات الغذائية ويطالب بتوعية الشباب

 

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تفعيل الدور الرقابي من جانب الدولة لمنع بيع المكملات الغذائية بشكل عشوائى بصفة عامة وداخل داخل الصالات الرياضية دون أى استشارات طبية، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج غير مرجوة.

واكد نواب البرلمان في تصريحات لـ صدى البلد على أن هذه المنشطات لها اضرار بالغة،  حيث تتسبب في ضعف عضلة القلب والتجلط الدموي وجلطات المخ والضعف الجنسي والعقم، وحدوث نوبات عنف غير مبرّرة وحالات اكتئاب، وهو الامر الذي يتطلب مزيد من الرقابة.

وفي هذا الاطار طالب النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على استخدام المنشطات والمكملات الغذائية والهرمونات مجهولة المصدر بشكل عشوائى بصفة عامة وداخل داخل الصالات الرياضية دون أى استشارات طبية، محذراً من خطورة استخدام الشباب لمختلف المنشطات والمكملات الغذائية.

وقال "شمس الدين"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه فى الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الاعلانات المضللة فى عدد كبير من القنوات الفضائية بهدف الترويج للمنشطات وهرمونات النمو والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والتى تستخدم بشكل عشوائى دون استشارة طبيب لسرعة بناء الجسم وتكبير حجم العضلات الأمر الذى يتسبب فى تهديد صحة الشباب وظهور بعض الأمراض مثل ضعف عضلة القلب والتجلط الدموى وجلطات المخ والضعف الجنسى والعقم فضلاً عن الإصابة بنوبات عنف غير مبرّرة وحالات اكتئاب.

وأكد النائب السيد شمس الدين على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة لمنع الاعلانات المضللة وملاحقة الصالات الرياضية التى تعتمد على ترويج هذه المنشطات والمكملات الغذائية وتهدد الصحة العامة مع إطلاق حملة لتوعية الشباب مخاطرها والتأكيد على أهمية أن تكون التغذية طبيعية وبعيدة عن المنشطات والهرمونات مجهولة المصدر والتى تستخدم بشكل عشوائى دون أى استشارات طبية.

وتساءل النائب: لماذا يتم ترك واستمرار القنوات الفضائية فى الترويج لمثل هذه المنشطات والمكملات الغذائية رغم علم وزارة الصحة والسكان بخطورتها على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، مطالباً باتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد القنوات التليفزيونية التى تبث مثل هذه الاعلانات.

وأوضح النائب السيد شمس الدين، أن التقارير الطبية تؤكد أن جسم الإنسان يحتوى على شبكة هرمونات تعمل بنظام محدد وفى حال دخول هرمونات خارجية على الجسم فإنها تسبب خللا فى حركة الهرمونات الطبيعية، ومن هنا تبدأ المشكلات المرضية مثل العقم لدى الرجال نظرًا لضعف هرمونات الذكورة لصالح الهرمونات الأنثوية، حيث يتكون جسم الرجل من 90% هرمونات ذكورية مقابل 10% أنثوية، وفى حالة تناول هرمونات النمو الصناعية يحدث خللاً كبيراً فى نسب الهرمونات فى الجسم فتزيد الهرمونات الأنثوية لدى الرجال مما يكسب الشباب صفات أنثوية.

وأكد أن الأمر يتطلب التدخل العاجل من وزارة الصحة والسكان لمنع استخدام مثل هذه المنشطات والمكملات الغذائية الى من خلال أطباء متخصصين فى هذا المجال.

وحذر النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، من استخدام المنشطات والمكملات الغذائية والهرمونات مجهولة المصدر بشكل عشوائي داخل الصالات الرياضية دون أي استشارات طبية، موضحا انتشارها بشكل كبير خلال هذه الآونة وهو ما يثير القلق بشأن صحة أبنائنا.

 

وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أنه لا شك في أن ممارسة الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، من الأمور الجيدة التي تفيد الجسم والعقل، ولكن يجب أن يكون بدون استخدام منشطات وهرمونات غذائية مجهولة المصدر.

 

وأكمل عضو مجلس النواب، أن الترويج للمنشطات وهرمونات النمو والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، تزايد خلال الآونة الأخيرة موضحا انه يتم استخدامهم بشكل عشوائي دون استشارة طبيب  لسرعة  بناء الجسم وتكبير حجم العضلات.

 

وأردف رئيس برلمانية مصر الحديثة، ان الاستخدام لهذه الهرمونات والمنشطات يساهم في ظهور بعض الأمراض مثل ضعف عضلة القلب والتجلط الدموي وجلطات المخ والضعف الجنسي والعقم، وحدوث نوبات عنف غير مبررة وحالات اكتئاب.

 

وأكد النائب هشام هلال، على ضرورة ملاحقة الصالات الرياضية التي تعتمد على ترويج هذه المنشطات والمكملات الغذائية، والعمل على اطلاق حملات توعية للشباب بمخاطرها.

وزير الصحة البرلمان مجلس النواب وزارة الصحة القنوات الفضائية خالد عبد الغفار

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