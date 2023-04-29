بعد المواجهة مع سفينة فلبينية.. تحذير شديد اللهجة من أمريكا لـ الصين

دعت الولايات المتحدة الأمريكية الصين، اليوم السبت، إلى وقف أعمالها الاستفزازية وغير الآمنة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعد أن تعرضت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية مؤخرًا لسفينة فلبينية هناك، مما تسبب في اصطدامها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان قبل لع إن صور الحادث تعكس "مضايقات وترهيب" الصين للسفن الفلبينية في الممر المائي المتنازع عليه.

وأضاف: "ندعو بكين إلى الكف عن سلوكها الاستفزازي وغير الآمن"، لافتًا إلى أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية من شأنه أن يؤدي إلى رد أمريكي.

وكان الحادث الوشيك قبالة جزر سبراتلي هو الأحدث في سلسلة طويلة من الحوادث بين الصين والفلبين في الممر المائي المتنازع عليه.

وتدعي بكين السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، متجاهلة حكمًا دوليًا مفاده أن التأكيد ليس له أساس قانوني.

وكانت الصين، أعلنت الجمعة، أن حادثًا كاد يقع في بحر الصين الجنوبي بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين وسفينة دورية فليبينية تقل صحافيين، نتج عن "عمل استفزازي متعمد".

ووقع الحادث الأحد غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، لمانيلا كانت تهدف إلى خفض التوترات في هذه المياه المتنازع عليها.

وقطعت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين الطريق على سفينة فليبينية أصغر منها مرتين وأصبحتا على مسافة 45 مترا إحداهما من الأخرى، وقد تجنبتا الاصطدام بصعوبة.

وشهد فريق من وكالة فرانس برس كان مدعوّا على متن سفينة فليبينية أخرى للمشاركة في دورية في المنطقة، الحادث.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري "كان عملا استفزازيا متعمدا أن تدخل السفينة الفيليبينية مياه ريناي جياو مع صحافيين على متنها، وكان الهدف البحث عن مواجهة وإثارة ضجة إعلامية".