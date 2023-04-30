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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عرض عجيب وعجيبة على مسرح السلام اليوم

صدى البلد

تعرض اليوم مسرحية "عجيب وعجيبة"، على مسرح السلام في شارع القصر العيني، في تمام الساعة التاسعة مساء، يوميا ماعدا الثلاثاء.

مسرحية "عجيب وعجيبة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بـ البيت الفني للمسرح، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير.

عرض عجيب وعجيبة

يأتي ذلك ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

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يذكر أن العرض  ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي بالمسرح القومي لإعلان خطة البيت الفني للمسرح تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد". 

ويقول الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، إن العرض استعراضي غنائي تدور أحداثه فى قالب كوميدي يتناسب للكبار وصغار السن.

مسرح السلام حسن منصور القصر العينى محمد سامى مسرح

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