الهلال الأحمر المصري: نتواصل بشكل دائم مع نظيرنا السوداني منذ بداية الاشتباكات

قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه منذ بداية الأحداث والاشتباكات التي حدثت في السودان وهم علي تواصل كامل مع الهلال الأحمر السوداني والشركاء الدوليين للوقوف علي الأحداث وبناء السيناريوهات والتوقعات.

وأضاف "رامي الناظر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن المراكز الإنسانية الصحية المتنقلة انتقلت إلى الحدود المصرية السودانية وخاصة في أرقين بعد أحداث اشتباكات الجيش وميليشيا الدعم السريع في السودان بـ 48 ساعة فقط، وجاء ذلك بعد توجيهات فورية من وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتابع رامي الناظر، أن هذه المراكز تقدم 3 أنواع من الخدمات منها الاستقبال ومساعدة كبار السن والمعاقين وتسفيرهم إلى أسوان وحجز تذاكر القطار للمصريين حتي يعودوا إلى منازلهم مرة أخري، موضحاً أن جميع الخدمات المقدمة مجاناً بلا أي مقابل.