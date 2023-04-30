أسرار فتوح أحمد مع عمرو الليثي غدا

في حلقة فنية خاصة، من برنامج "واحد من الناس"، في العاشرة مساء غدا الإثنين عبر شاشة الحياة، يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثي الفنان فتوح أحمد.

ويكشف فتوح أحمد العديد من الأسرار والكواليس خلال رحلة فنية تحمل 190 عملا ما بين تليفزيون وسينما ومسرح، ويتحدث عن أصوله الصعيدية وتأثيرها على مشواره الفني.

كما يكشف فتوح أحمد عن علاقته بالفنانة نسرين ووالدتها، ويتحدث عن ذكرياته مع مسلسل ليالى الحلمية، وسر تشاؤمه من مسلسل ذئاب الجبل، كما يتحدث عن تجربته كرئيس البيت الفنى للمسرح، وكيف أقنع الفنان يحيي الفخرانى بالعودة للمسرح ليقدم ليلة من ألف ليلة على مسرح الدولة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" غدا الإثنين الساعة 10 مساءً على شاشة الحياة.