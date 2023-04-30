حملات نظافة لإخلاء أعماق وشواطئ القصير ومرسى علم من المخلفات والنفايات

بمشاركة عدد من العاملين بمكتب محميات مرسي علم بالبحر الأحمر وعدد من المتطوعين المصريين والأجانب والجمعيات الأهلية، العاملة في مجال البيئة تم تنظيم عدد من حملات النظاقة للشواطئ والأعماق، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية وتنظيف الشواطئ والأعماق من المخلفات البلاستيكية والنفايات ومقذوفات البحر على شواطئ البحر الأحمر بمرسي علم والقصير.

وتهدف حملة النظافة للشواطئ على توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية، وتعزيز الوعي بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطرًا على الحياة البحرية والحياة البرية كما تم جمع النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها، وتحسين جودة البيئة الساحليةو تعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل ودعم الأفراد العاملين في المنطقة في تحسين ممارساتهم في التخلص من النفايات، وتشجيعهم على تخفيض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة إعادة التدوير وشجيع الشركات ومراكز الغوص والعاملين لديهم على تبني ممارسات صديقة للبيئة والتحرك بشكل فعال في المنطقة وشملت الفعاليات جمع كمية كبيرة من المخلفات ومقذوفات البحر ونقلها للمدفن البيئي.

وأكد المشاركون حرصهم على المشاركة المجتمعية في الحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية لأنه يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي وأهمية الحفاظ عليه للأجيال القادمة وتعظيم أهميتها في السياحة البيئية كمورد اقتصادي قومي .كما تم عمل محاضرة عن أهمية الثروات الطبيعية سواء في الجانب البحري بما يحتويه من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وما لها من أهمية اقتصادية وبيئية واهميه الحفاظ عليها كمورد اقتصادي والتراكيب الجيولوجية

و تم خلال الحملة توعية المشاركين بالآثار الضارة الناتجة عن الأنشطة البشرية وإلقاء القمامة بالبيئة البحرية، حيث تم التأكيد على أهمية وضرورة المشاركة المجتمعية في التوعية بتلك المشكلة والعمل على تقليل والحد من استهلاك البلاستيك والحفاظ على الحياة البحرية والحفاظ التنوع البيولوجى كحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، كما تم في نهاية الحملة تسليم المخلفات للشركة المسؤولة عن أعمال النظافة لنقلها للمقلب البيئي