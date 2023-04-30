تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و600 شاحنة، و55 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و427 شاحنة، و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، و173 شاحنة، و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، الأحد، لمغادرة السفينتين “أمل” و"دليلة"، فيما استقبل الميناء “بالاس” السفينتين “بوسيدون إكسبريس” و"الحرية 2"، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة، و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين “بريدج” و"سينا" أمس، السبت، بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين “سينا” و"بريدج".

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1155 راكبا.

