النقابة: لجنة من الضرائب تتواجد بدار الحكمة لحل مشاكل الأطباء.. اعرف الموعد

أعلن د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء عن تواجد لجنة من مصلحة الضرائب بمقر النقابة العامة للأطباء يوم الأربعاء المقبل من الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثانية عصراً بحضور مستشار من وزارة المالية والمشرفين على تطوير مركز كبار الممولين، لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالضرائب ( مثل التقدير الجزافي والتهرب الضريبي).

وأشار الأمين العام إلى ان هذا الاجراء محدد منذ الاجتماع الذي تم بين وفد النقابة العامة للأطباء برئاسة د. حسين خيري نقيب الأطباء مع د. محمد معيط وزير المالية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، والذي تناول طرح الشكاوى التي ترد من الأطباء من التقدير الجزافي للضرائب وتحريك إجراءات قانونية ضدهم

وأوضح أنه فور هذا الاجتماع أصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بتواجد لجنة من مصلحة الضرائب بمقر النقابة العامة للأطباء يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بدءاً من الأحد ١٢ مارس الماضي.

ودعت نقابة الأطباء من يرغب من الزملاء الأطباء أصحاب مشكلات وشكاوى تخص الضرائب الحضور يوم الأربعاء القادم في الموعد المشار إليه.