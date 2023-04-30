بعد خروجه من السجن مؤقتا.. سعد لمجرد يشوق جمهوره لأغنية جديدة

شوق الفنان سعد لمجرد جمهوره بالترويج لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم أش أخبارك وذلك بعد خروجه من السجن مؤقتا.

وطرح سعد لمجرد تيزر أغنيته الجديدة أش أخبارك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات انستجرام، معلنا من خلاله عن موعد طرحها في ٤ مايو المقبل ، كما ظهر فيها داخل اسطبل ومرتديا ملابس الفارس، وعليها سماعة طبيب، ويبدو كأنه معالج للحيوانات، وبجانبه صديقه الذي يعطيه بدلة.

سعد لمجرد:

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر الفنان المغربي وهو يعلن اطلاق سراحه من خلال صور له مع عائلته نشرها على حسابه الرسمي في انستجرام؛ مؤكدا أنه الآن حر بالإفراج المؤقت، وطالب محبيه أن يدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي تنتهي من هذه القصة، كما شكر كل من دعا له في كربته مؤكدا انه قرأ كل ما كتبه المتضامنون حتى بكى من كثرة الفرح حسب تعبيره.

وأفاد التقرير بأن المحامي الفرنسي جان مارك أكد خبر اطلاق سراح الفنان المغربي دون قيد او كفالة مالية كما أكد انه لن يعود الى السجن مره اخرى لإكمال فترة محكوميته وانه سيبقى في حالة سراح إلى غاية مرحلة الاستئناف التي يتوقع ان تبدأ مع نهاية العام الجاري 2023.