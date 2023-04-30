الدوري الإنجليزي.. صلاح يسجل في تقدم ليفربول بثلاثية على توتنهام بالشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على نظيره توتنهام، بثلاثية مقابل هدف في الشوط الأول، ضمن المباراة التي تجمعهما من منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جونز بالهدف الأول في الدقيقة 3، ثم أضاف دياز الهدف الثاني في الدقيقة 5، وسجل محمد صلاح الثالث في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 39، قلص هاري كين الفارق لفريق توتنهام بتسجيله الهدف الأول.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط : فابينيو - إليوت - جونز

خط الهجوم: صلاح – لويس دياز - جاكبو

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: بورو – بن دافيز – داير – روميرو

خط الوسط: هويبيرج – سكيب – بيريسيتش

خط الهجوم: كولوسيفسكي – سون – كين

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول في المركز السابع برصيد 53 نقطة.