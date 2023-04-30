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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"التعاون الخليجي" يدعو إلى وقف التصعيد العسكري بالسودان

صدى البلد

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه. 

وأكد البديوي - خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم /الأحد/ مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان لدول الجوار والاتحاد الإفريقي السفير دفع الله الحاج علي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات كافة لتحقيق تطلعات شعبه.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالدور الإنساني الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية ودول المجلس كافة في الأزمة الحالية في السودان، منوهاً بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، والجهود الدولية والإقليمية كافة بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.
 

السودان المملكة العربية السعودية السعودية الأمين العام لمجلس التعاون الاتحاد الافريقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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