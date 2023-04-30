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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية| أمطار غزيرة وصواعق البرق تضرب المملكة.. وانقطاع الكهرباء عن هذه المناطق

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

شهدت معظم محافظات منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق حيث جرت على إثرها السيول بعدد من الأودية والشعاب وتسببت الصواعق في قطع الكهرباء وخروج عدد من المنازل عن الخدمة.

وحذر المركز السعودي للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

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ويشمل التحذير محافظات: “أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب”.

كما يشمل تحذير المركز السعودي للأرصاد: “مركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة”.

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