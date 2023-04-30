مقاتل في صفوف فاجنر الروسية يفجر مفاجآت مدوية بشأن الحرب

قال مقاتل في صفوف مجموعة فاجنر الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تتمكن من تفجير المستودعات بالأسلحة السوفيتية في مناجم الملح في قرية باراسكوفيفكا بالقرب من سوليدار، والتي تم السيطرة عليها في فبراير.

وقال المقاتل: "لقد أخرجوا الأسلحة. ببطء، ولاحقًا، تم تلغيم جميع المستودعات للتدمير، أي، أخرجوا الأسلحة الضرورية ، وتركوا الباقي وألغموها. وقاموا بتلغيمها بالقنابل الحارقة، وهذا يعني أنه في حالة حدوث انفجار، كما خططوا، كان كل شيء سيحترق هنا ولن يتبقى شيء ".

وأضاف: “بدأت الألغام، التي كانت مفخخة أيضًا، بعد أن سيطرت عليها مجموعة فاجنر، في الإزالة”.

وقال: “لقد وصل الأوكرانيون بشكل غير صحيح وفقًا للمتفجرات. انفجر لغمهم في الأعلى، وانكسرت السلسلة في المستودعات، لذلك لم تنجح. لقد اتصلوا بسرعة واعتقدوا أنه سينفجر بهدوء، لكن ارتكب بعض الخطأ ... 4.5 طن من مادة تي إن تي بالبلاستايت كانت تقف في الممر".

وبحسب قوله، بقيت الكثير من الأسلحة الصغيرة والذخيرة في المناجم.