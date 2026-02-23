في ذكراه.. قطيعة هنري بركات وسعاد حسني ما قصتها؟

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج هنري بركات، الذي ولد في مصر من أصل لبناني وتوفي عام 1997، وهو من أكثر المخرجين إنتاجًا للأعمال السينمائية، ولقب بشيخ المخرجين، وتخرج في كلية الفنون الفرنسية بالمنيرة، عام 1935.

مسيرة هنري بركات

قدم هنري بركات للسينما المصرية تراثا كبيرا من الأفلام الروائية الطويلة منها: "الشريد، المتهمة، والقلب له واحد، والهانم، والعقاب، والواجب، ومعلش يا زهر.

ذلك بجانب كل من عفريته هانم، وآمال، وما تقولش لحد، وغلطة أب، ولحن الخلود، والحرام (فيلم)، وموعد غرام، ودعاء الكروان، وفي بيتنا رجل، وغيرها من الأعمال.

بدأ هنري بركات حياته الفنية مساعد مخرج وقد اكتشفته وقدمته الفنانة والمنتجة آسيا داغر حيث كانت تبحث عن مخرج يخرج لها فيلمًا جديدًا بعد أن تركها المخرج أحمد جلال وكان قد تزوج من ابنة أختها الفنانة ماري كويني وانشغلا معا في تكوين شركه سينمائية فاتجهت المنتجة آسيا داغر للبحث عن مخرج جديد ليخرج لها فيلم الشريد.

سر قطيعة هنرى بركات وسعاد حسني

شاركت سعاد حسنى بعد ذلك مع المخرج هنرى بركات فى عدة أفلام منها ليلة الزفاف والحب الضائع 1970 ؛ والذى يعتبر التعاون الأخير بينهما حيث لم يعملًا معًا بعد ذلك.

والسبب فى القطيعة الفنية التى حدثت بينهما أن سعاد حسنى كان من المفترض أن تلعب الدور الرئيسى فى فيلم "حبيبتى" 1974 أمام محمود يس وبعد أن أخذت عربونًا عن الفيلم قررت بدون سابق إنذار ترك الفيلم مما أغضب بركات الذى استبدلها بنجمته المفضلة فاتن حمامة.