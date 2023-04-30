فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج 1445هـ

أعلنت وزاره الاوقاف عن مرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام 1445هـ - 2024م ، وذلك من بين جميع الأئمة المعينين بالأوقاف ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية من حملة الماجستير والدكتوراه، وجميع الواعظات المعينات وكذا الواعظات المتطوعات المعتمدات بالوزارة بالشروط التالية:

1- أن يجتاز الإمام والواعظة بتفوق اختبار الثقافة الإسلامية، وفقه الحج الذي تعقده الوزارة ؛ حيث إن مهمتهم ستكون هي التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.

2- بالنسبة للواعظات خاصة ألا يقل سن المتقدمة عن 45 عامًا في 1/ 1/ 2024م.

وطالبت الوزارة الراغبين والراغبات في التقدم للإعلان ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه شهر من تاريخه على الرابط التالي، علمًا بأن الأولوية حال اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات بكفاءة وتميز ستكون لمن لم يسبق له أو لها مرافقة البعثة.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNce6It0hCcvEgcWpgjjA7Uaq0WWSt2SMFUh1N0d4XjK7T6w/viewform?usp=sf_link