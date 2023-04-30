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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الغرب.. الجيش الأوكراني يضطر لشن الهجوم المضاد دون استعداد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، بأن الجيش الأوكراني سيضطر لشن هجوم مضاد، بغض النظر عما إذا كان مستعدا له أم لا، لأن استمرار تقديم المزيد من دعم الغرب للقوات الأوكرانية يعتمد على هذا الهجوم.

وأوضحت “التايمز”، أن المخابرات الأمريكية لا تقدر فرص الجيش الأوكراني وتعتقد أن كييف ستحقق سيطرة متواضعة على الأراضي فقط.

وأشارت إلى أن كييف ليس لديها خيار سوى المضي في الهجوم للحفاظ على الدعم الغربي حيث يجب على زيلينسكي أن يوضح ما تسميه واشنطن عائد الاستثمار.

وستحدد أوكرانيا لنفسها هدفا يتمثل في استعادة ميليتوبول، الأمر الذي سيقطع الطريق البري بين شبه جزيرة القرم وروسيا، أو دونيتسك، والتي لها أهمية رمزية أكبر.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “نيويورك تايمز“ الأمريكية، إنه من غير المرجح أن ينجح هجوم أوكرانيا المضاد ضد الجيش الروسي.

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "المهمات القتالية مخيفة لتحقيق النجاح، ستحتاج أوكرانيا للتغلب على الحدود الروسية المحصنة جيدًا لمدة عشرة أشهر.

واستشهدت  “نيويورك تايمز“، بتصريحات المسؤولين الأمريكيين، أن التغييرات المهمة في ساحة المعركة نتيجة للهجوم الأوكراني المضاد غير مرجح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تقلل من مخزونها من الأسلحة، حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

شبه جزيرة القرم واشنطن أوكرانيا روسيا المخابرات الأمريكية زيلينسكي

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