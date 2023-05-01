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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السينابون في البيت.. أحلى من المحلات

طريقة عمل السينابون
طريقة عمل السينابون

السينابون من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بدلا من شرائها من المحلات.

 

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل السينابون:
 

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مقادير السينابون:


(العجينة)
5كوب دقيق
3بيض
3/4كوب زبدة ذائبة
3/4كوب سكر
2ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب حليب دافئ
ملعقة صغيرة ملح
(الحشوة)
كوب ونصف سكر بني
كوب زبدة طرية
نصف كوب عين جمل
ربع كوب قرفة بودر
ربع ملعقة صغيرة قرنفل بودر
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب


(صوص السينابون الأبيض)
كوب جبنة كريمي
نصف كوب زبدة طرية
كوب سكر بودر
نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا


طريقة تحضير السينابون:



(المرحلة الأولى)
نقوم بتنشيط الخميرة في الحليب الدافئ والسكر ونقلب حتى تختفي الخميرة ثم نضيف الزبدة الذائبة ونقلب ونتركها تنشط وتكون رغاوي
(المرحلة الثانية)
في بولة نخفق البيض جيداً
(المرحلة الثالثة)
في العجان نضع الدقيق والملح ونقلبهم حتى يختلط الملح بالدقيق ثم نضيف البيض وخليط الحليب والخميرة والسكر ثم نعجن بسلاح الخطاف لمدة من ١٠ - ١٢ دقيقة حتى تتجمع العجينة ثم في بولة مرشوشة بالدقيق نضع العجينة ونغطيها ببلاستيك شفاف أو فوطة مبلولة ونتركها حتى تختمر لمدة ليلة كاملة أو لمدة ٤ ساعات على الأقل بعد التخمير ثم نرش دقيق على سطح الرخامة ونفردها بالنشابة من المنتصف إلى الخارج وبعد فردها على شكل مستطيل كبير نوزع قطع زبدة على العجينة ثم نضع الحشوة على العجينة ونضغط بالنشابة على الحشوة ثم نلف العجينة رول ثم نقطع الرول قطع متساوية ونرصها على صينية الخبز ونلفها بالبلاستيك الشفاف ونتركها حتى تختمر مرة أخرى ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة من ٢٢٠ – ٢٥٠ ونتركه حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي وبعد خروجه من الفرن مباشرة نغطيه بفوطة ثم نرص حبات السينابون وهو دافئ ونضع عليه الصوص الأبيض أو صوص الشوكولاتة وصوص الكراميل ويقدم بالهنا والشفا.


(لعمل الحشوة)
في بولة نضع كل المكونات الجافة "السكر وعين الجمل والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب"ونخلط جيداً مع إضافة الزبدة "قطعة زبدة صغيرة" حتى تساعد على تماسك المكونات مع بعض.


(لعمل صوص السينابون الأبيض)
في بولة نضع الجبنة الكريمي والزبدة "يكونوا في درجة حرارة الغرفة" ونضربهم بمضرب البيض الكهربائي ثم نضيف الفانيليا والسكر البودر وملعقة كبيرة حليب ونكمل ضرب حتى نحصل على قوام كريمي وناعم.
 

السينابون الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل السينابون طريقة تحضير السينابون عمل السينابون

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