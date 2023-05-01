تسلم الأيدي الشقيانة.. حصاد القمح بأسوان ..والمزارعون: الذهب الأصفر كله خير |شاهد

تسلم الأيدي الشقيانة هذا هو الشعار الذى نطلقه على المزارعين الذين يقومون بمواصلة حصاد محصول القمح " الذهب الأصفر " في محافظة أسوان بإعتبارها أول محافظة على مستوى الجمهورية تشهد باكورة موسم حصاد هذا المحصول الحيوى والإستراتيجى الهام .

وفى هذا الصدد نستعرض عبر موقع "صدى البلد " قيام مزارعى أسوان بتنفيذ أعمال حصاد محصول القمح المنزرعة داخل الأراضى الزراعية المختلفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث يبدأ الموسم من أول شهر إبريل .

تسلم الأيدي الشقيانة

يقول محمد محمود – مزارع بأننا نبدأ موسم حصاد القمح كل عام في الأول من شهر إبريل ، وذلك لأن محافظة أسوان تتميز بإرتفاع درجة الحرارة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في أن تكون سنابل القمح جاهزة للحصاد ، فهذا الذهب الأصفر كله خير، ولهذا فإننا نسعى لتسليم أي كميات يتم حصادها بإذن الله للحكومة ، لأننا نريد كل الخير لبلدنا ، لنساهم بسواعدنا فى تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح الهام، لأنه ثروة قومية يجب أن نحافظ عليها ، ونتكاتف جميعاً لتحقيق ذلك.

فيما أشار عامر حسن - أحد المزارعين بأن الأراضى المنزرعة بمحصول القمح تشهد نتاج وثمار هذا المحصول في أسوان بشكل متميز ، وذلك لأن الحرارة المرتفعة تساهم في أن المحصول يكتمل نموه بشكل مبكر ، وبالتالى يتم حصاده بشكل فورى ، وأن الحصاد يشهد توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب لأبناء المحافظة حيث أننا نقوم بالحصاد على مدار اليوم ، ونستثمر أيضاً الفترة المسائية في الحصاد نظراً للحرارة المرتفعة في الفترة الصباحية .

وفى نفس السياق قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمشروع قرى وادى النقرة ، والذى يعتبر من المشروعات القومية لأراضى شباب الخريجين حيث يضم 2813 أسرة منتفعة يقومون بزراعة حوالى 15 ألف فدان .

تجربة عملية

كما شهد محافظ أسوان تجربة عملية لحصد وتذرية محصول القمح داخل 5 أفدنة بقرية الكرامة من خلال إستخدام معدة ( الكومباين ) والتى تعتبر آلة حديثة للحصد والدرس والتذرية فى نفس الوقت .

وعقب قيامه بتفقد زراعات القمح قام محافظ أسوان بتسليم 63 عقدا إبتدائيا للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، والتى تضم فئات ( الخريج – المنتفع – صغار المزراعين ) ، وخاصة أن العقد مبرم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

وخلال لقائه بالمزارعين وشباب الخريجين أستمع اللواء أشرف عطية من ممثلى قرى وادى النقرة لمطالبهم حيث أعرب لهم المحافظ عن سعادته بمشاركة صغار المزارعين فرحة تسليم العقود الإبتدائية للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، والتى تعتبر أول سند لملكية الأرض الزراعية الخاصة بكم ، في إطار حرص الدولة والحكومة على تحقيق الاستقرار المعيشى والإقتصادى لصغار المزارعين حيث ضمت قائمة المنتفعين الذين تم تسليم العقود الإبتدائية لهم 14 عقدا لمنتفعى قرية الأمال ، و 40 عقدا لمنتفعى قرية الكرامة ، بجانب 9 عقود لمنتفعى قرية الحكمة .

وأكد المحافظ على أننا سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر ، وهو الذى يتطلب تكثيف حملات التوعية للمزارعيين ، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى .

وأشار محافظ أسوان بأن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات غير مسبوقة لمبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " ، والتى إنطلقت من هنا بقرى وادى النقرة بإجمالى 17 مشروعا بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة والبنية التحتية موزعه في 5 قرى ، و 2 توابع لتخدم أكثر من 18 ألف نسمة ، ونحن نعمل جاهدين على إنهاء هذه المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة .

ومن جانبه أوضح المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمشروعات وادى النقرة والصعايدة بأن مشروع وادى النقرة يضم 5 قرى هى الحكمة والأمال والبراعم والمنار والكرامة ، وتضم أسر المنتفعين حيث تم تسليم كل منهم مسكن و 5 أفدنة منذ إنطلاق المشروع فى عام 2004 ، والمستفيدين بها من فئة شباب الخريجين وصغار الزراع والأرامل والمطلقات والفخرانية .

وأشار المراقب العام لمشروعات وادى النقرة والصعايدة إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تصل إلى 12 ألفا و 591 فدانا منها 5781 فدانا بمنطقة وادى الصعايدة ، و 1050 فدانا بمنطقة أبو سمبل السياحى ، فيما تصل مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول القمح داخل الخمس قرى بمنطقة وادى النقرة إلى 5760 فدانا منها 585 فدانا بقرية الأمال ، و 1075 فدانا بقرية الحكمة ، و 2100 فدان بقرية الكرامة ، و 630 فدانا بقرية البراعم ، و 1370 فدانا بقرية المنار .