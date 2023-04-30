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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: 5 يونيو عام 1967 أسوأ يوم في تاريخ مصر

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل استرداد سيناء على 4 مراحل، الأولى هي حرب أكتوبر عام 1973، والثانية هي اتفاق السلام؛ ثم المعركة القضائية لتحرير طابا يوم 25 أبريل عام 1982، وأخيرًا المعركة الرابعة المتمثلة في تعديل اتفاقية السلام.

وقال الخبير الاستراتيجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي استردت أرضها من إسرائيل؛ بعد نكسة 5 يونيو عام 1967؛ وهو أسوأ يوم في تاريخ مصر.

وأضاف سمير فرج، مساء اليوم الأحد، أن كل جندي مصري موجود، حاليًا، على خط الحدود المصرية مع إسرائيل الأمر الذي لم يكن يحدث سابقًا، لافتًا إلى أن مصر كانت تستأذن إسرائيل من أجل مواجهة الإرهاب في سيناء؛ وهو الأمر الذي لم يحدث بعد تعيل اتفاقية السلام.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن سيناء كانت شاهدًا على جميع الحملات الخارجية؛ وكانت بوابة أخطار مصر، سابقًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تنمية وتعمير سيناء في كل المجالات؛ وهو الأمر الذي يُساهم في تأمينها من العدوان الخارجي.

الرئيس السيسي حرب اكتوبر برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى مواجهة الإرهاب أحمد موسى

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