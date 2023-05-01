أشرف خليل: تصنيع أول جهاز تابلت مدرسي محلي بأيد طلاب مدرسة الهيئة العربية للتصنيع .. فيديو

قال أشرف خليل، رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع، إنه تم تصنيع أول جهاز تابلت مدرسي محلي بأيدي طلاب مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف "أشرف خليل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن تم البدء علي صناعة هذا التابلت منذ ٣ سنوات، مشيراً إلى أن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع تقبل الطلاب المتفوقين من خريجي الإعدادية.

وتابع أشرف خليل، أن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع تقبل أقل عدد من الطلاب واعلي درجة ربما تكون أعلي من درجات القبول الثانوي العام، موضحاً أن الطلاب يأخذون مرتبات شهرية بجانب دراستهم في المدرسة، وتصل هذه المرتبات لـ ٥٠٠ جنيهات شهرياً.