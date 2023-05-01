عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: كهربا يعيش أفضل فتراته مع الأهلي.. وأتمنى مواجهة صن داونز في نهائي إفريقيا

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن صن داونز من أفضل فرق إفريقيا في اللعب الجماعي، كما أن الوداد المغربي ايضا فريق جيد، ولو لعب بطريقة شمال إفريقيا المعتادة والدفاع بشكل جيد سيحقق نتيجة إيجابية.

 

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الوداد فريق جيد وصن داونز سيواجه صعوبة كبيرة في مواجهته، لكن أتمنى أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في النهائي لرد الاعتبار".

 

وأضاف: "كنت قاسيا في انتقاد لاعبي الأهلي بعد الخسارة من صن داونز، ولكن أنا احب النادي الأهلي، وجميعًا نستمتع برؤيته والحديث عنه".

 

وواصل: "كولر قام بعمل تغييرات إيجابية في لقاء الرجاء، وطاهر محمد طاهر لابد أن يبذل مجهودا أكبر خلال المرحلة المقبلة، فهو بدنيا جيد لكن فنيا لازال بعيد".

 

وأكد: "محمود كهربا يقدم افضل مستوياته مع الأهلي، وهو ملتزم حاليا مع زملائه، ولذلك يحالفه التوفيق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة".

 

وأكمل: "محمد الشناوي حارس كبير وهو مع ياسين بونو من أفضل الحراس على مستوى القارية، وحتى ركلة جزاء الرجاء المغربي ظهر ثابتا فيها، واللاعب الذي سددها كان مرتبكا".

الأهلى كهربا النادي الأهلي إفريقيا طاهر محمد طاهر نهائي أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

ترشيحاتنا

نزل 600 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بعد مكالمة بلينكن وعلييف.. بيان عاجل للخارجية الأمريكية بشأن ممر لاتشين بأذربيجان

إنجاب أول طفلين بـ وحدة تحكم بلاي ستيشن 5.. ما القصة؟

تحصين نبوي يؤمنك من المصائب الفجائية.. ردده في الصباح والمساء

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

طريقة عمل السينابون في البيت.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

في عيد ميلادها.. صور صادمة تكشف عن مراحل تطور إطلالات منة عرفة

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ