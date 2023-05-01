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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

رفع سعر الخبز المدعم بعد زيادة السلع التموينية.. اعرف الحقيقة

الخبز المدعم
الخبز المدعم

يتساءل الكثير عن حقيقة رفع سعر الخبز المدعم بعد زيادة  أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 ، إذ أعلنت إعلان وزارة التموين تحركها بشكل طفيف.

 

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 

ويبحث الكثير ، عن سعر الخبز المدعم بالتزامن مع بدأ صرف السلع التموينية لشهر مايو 2023  المستحقة على البطاقات مع بدء عمل بدالي التموين في المحافظات المختلفة، وذلك بالأسعار الجديدة المعلنة من قبل وزارة التموين.

 

السلع التموينية


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الأسعار الجديدة للسلع التموينية

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية بعد الزيادة الجديدة كما يلي : 
1- سكر معبأ 12.60 جنيه

2- زيت خليط 800 ملليلتر 30 جنيها 

3- أرز معبأ 1 كيلو جرام 12.60 جنيه

4- دقيق 1 كيلو جرام 18 جنيها 

5- مكرونة 800 جرام 13 جنيها 

6-مكرونة 400 جرام 6.50 جنيه

7- عدس مجروش زنة 500 جرام عند 21 جنيهًا

8- فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات

9- مسلي صناعي 800 جرام 36 جنيها.

10- شاي ناعم 40 جرام 5 جنيهات.

11-صلصة 300 جرام  8 جنيهات.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 

حقيقة رفع أسعار الخبز المدعم 

من جانبه كشف محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، إن هذه الزيادات الخاصة بالسلع التموينية تأتي على سعر التكلفة من أجل توفير السلعة؛ وهي زيادات طفيفة؛ حيث تتحمل الدولة دعمًا كبيرًا في أسعار هذه السلع ، نافيا وجود أي ارتفاع في سعر الخبز المدعم ويظل كما هو يباع للمواطنين بـ 5 قروش.

 

وقال أبو مندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن الدولة تتحمل دعمًا نقديًا لتوفير السلع التموينية؛ حيث لا يوجد سكر بسعر 10 جنيهات للكيلو، أو زيت بـ 30 جنيهًا، وما زال الدعم موجودًا على السلع التموينية بأكثر من 50%.

 

وأوضح أبو مندور، أن الدولة لم تحرك أسعار السلع التموينية منذ عام 2019.

سعر الخبز المدعم 

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفي قبل أشهر  ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو الحالي.

الخبز المدعم 

وشددت وزارة التموين على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية.

 

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