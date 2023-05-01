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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، ونستعرضها فيما يلي:

 

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-4-2023، إذ تراجعت الأسعار بعدما سجلت مستويات قياسية ، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.

 

نزل 600 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

تراجعت أسعار الحديد اليوم، بشكل ملحوظ في مصر ، إذ يبحث الراغبون في البناء الجديد أو التعديل في شققهم عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

 

52 يومًا.. مفاجأة سارة للمصريين بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، خاصة البنك المركزي المصري وبنكي الأهلي ومصر والذي استقر بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

الكثير منا قد يحتاج أرقام الطوارئ، في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات بعد تطبيق الساعة الصيفية

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات ، خاصة ينتظرها الكثير من الصائمين للست من شوال، لمعرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي. ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه.

 

كيلو الفراخ يبدأ من 59 جنيها.. آخر أسعار الدواجن والبيض الآن

استقرت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة قبل عدة أيام، لكنها هبطت مجددا إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن في المحلات للمستهلكين من 59 جنيها فقط للنوع الأمهات، فيما يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين من 69 جنيها وحتى 75 جنيها حسب كل منطقة.

اسعار الدواجن أرقام الطوارئ الذهب والدولار نشرة خدمات صدى البلد

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