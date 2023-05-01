أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، ونستعرضها فيما يلي:

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-4-2023، إذ تراجعت الأسعار بعدما سجلت مستويات قياسية ، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر انتشارا.

تراجعت أسعار الحديد اليوم، بشكل ملحوظ في مصر ، إذ يبحث الراغبون في البناء الجديد أو التعديل في شققهم عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

يبحث الكثيرون عن أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، خاصة البنك المركزي المصري وبنكي الأهلي ومصر والذي استقر بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

الكثير منا قد يحتاج أرقام الطوارئ، في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات ، خاصة ينتظرها الكثير من الصائمين للست من شوال، لمعرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي. ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه.

استقرت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق بعدما سجلت ارتفاعات كبيرة قبل عدة أيام، لكنها هبطت مجددا إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن في المحلات للمستهلكين من 59 جنيها فقط للنوع الأمهات، فيما يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين من 69 جنيها وحتى 75 جنيها حسب كل منطقة.