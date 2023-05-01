الموزع الموسيقي زووم يكشف كواليس أغنية طوق نجاة لـ محمد رمضان| خاص

عبّر الموزع الموسيقي زووم، عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد رمضان، في أغنيته الجديدة “طوق نجاة”.

وقال زووم، لـ كاميرا صدى البلد: “محمد رمضان فنان حقيقي، وفاهم مزيكا كويس، وبيغني حلو جدًا، وقدر في اغنية طوق نجاه انه يقدم غناء حقيقي مش راب بس".

وتابع قائلاً: “الأغنية مختلقة جدًا على محمد رمضان، وفيها رسالة للشباب انهم يبتعدوا عن الادمان، وده لون جديد بيقدمه رمضان من خلال الأغنية”.

يذكر أن الاغنية تأتي ضمن أغاني فيلم "هارلي" الذي يناقش ضمن أحداثه الأضرار التي تتسبب فيها المخدرات، والأغنية من كلمات كريم سامي وألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم.



وتصدر فيلم "هارلي" سباق أفلام عيد الفطر ، حيث تربع على قمة الإيرادات بعد أن حقق 25 مليون جنيه في 5 أيام محطما العديد من الأرقام القياسية.



وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.